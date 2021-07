Ulss 7, Distretto 1: Cernetti nuova direttrice per l’area infanzia e adolescenza

E’ una risorsa “interna” la nuova direttrice dell’Unità Operativa Complessa dedicata all’infanzia, l’adolescenza, la famiglia e consultori del Distretto 1 (Bassano-Asiago) dell’Ulss 7 Pedemontana. Si tratta della dottoressa Roberta Cernetti, che già ben conosce la realtà del territorio su un tema così complesso e delicato, avendo diretto negli ultimi sei anni l’Unità Operativa Semplice di Neuropsichiatria Infantile di Bassano, proprio nell’ambito dell’U.O.C. che ora andrà a dirigere.

“Sono onorata dell’incarico ricevuto – commenta – e consapevole della dedizione e competenza necessarie per accompagnare e trattare al meglio i nostri bimbi e i nostri giovani e supportare le loro famiglie. Questo non è un periodo facile: la pandemia ha aumentato le distanze e acuito la sofferenza emotiva e psichica delle persone più fragili, soprattutto dei nostri adolescenti. Con il supporto della direzione, mi impegnerò per continuare a garantire la migliore qualità della valutazione e presa in carico dei nostri assistiti, nel rispetto delle indicazioni regionali”.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Neuropsichiatria Infantile, la dottoressa Cernetti viene da esperienze professioni nell’ex Ulss 8 Asolo e nell’ex Ulss 15 Alta Padovana, poi l’approdo in Ulss 7 Pedemontana, nel 2015.

Parallelamente ha svolto anche un’attività didattica, presso il Provveditorato degli Studi di Vicenza tenendo un corso di specializzazione sull’insegnamento del sostegno agli alunni con disabilità, e presso l’Università di Padova come docente del corso di Neuropsichiatria Infantile alla facoltà di Psicologia. Completano il suo curriculum diverse pubblicazioni scientifiche su riviste italiane ed estere e la partecipazione in qualità di relatore a oltre una ventina di corsi e convegni.

“Troppe volte si parla dei servizi dedicati all’infanzia, adolescenza e famiglia solo di fronte ad un fatto di cronaca di particolare gravità – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 7 Carlo Bramezza – ma in realtà questo è un ambito di impegno quotidiano che ha grande importanza, nel quale da sempre è particolarmente importante anche l’integrazione con gli altri attori del territorio, come i servizi sociali delle amministrazioni comunali e il mondo del volontariato: auguro quindi alla dottoressa Cernetti buon lavoro, sono certo che con la sua professionalità e con l’esperienza già maturata all’interno della nostra azienda saprà svolgere al meglio questo incarico così delicato”.