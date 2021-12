Ulss 7, lascia dopo soli 8 mesi il direttore del sociale Spano, chiamato in Azienda Zero

Se ne va una pedina molto importante della dirigenza dell’Ulss 7 Pedemontana, e a soli pochi mesi dal suo insediamento. Il dottor Pierangelo Spano, apprezzato nuovo direttore dei servizi socio sanitari lascia infatti l’ufficio in via dei Lotti a Bassano: è stato chiamato a rivestire il ruolo di direttore dei Servizi Sociali nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Il dirigente era arrivato all’Ulss 7 a fine marzo scorso ma lo scorso 3 dicembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione la Delibera della Giunta Regionale che lo nomina direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, a partire dal 1° di gennaio 2022. Spano infatti aveva preso il posto di Alessandro Pigato, andato in pensione a gennaio 2021, ed era arrivato nell’Ulss 7 ricco di un bagaglio di esperienze svolte nell’Ulss 4 del Veneto Orientale e nell’Ulss 3 Serenissima. Con l’Ulss 7 il dirigente del settore sociale aveva stipulato un contratto per tre anni, che ora richiede una uscita anticipata.

“In prima battuta – commenta Franco Balzi, vicepresidente della Conferenza dei Sindaci e presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 2 Alto Vicentino – non posso che fare le mie congratulazioni al dottor Spano ed esprimergli un augurio di buon lavoro per questo importante nuovo incarico. Negli otto mesi di lavoro seguiti alla sua nomina ho potuto apprezzare di persona la sua competenza e serietà, e il suo impegno nel lavorare con grande intensità. Nell’arco di un tempo così limitato il Direttore ha dovuto affrontare situazioni complesse, in un territorio ampio e articolato: non sono quindi affatto sorpreso dell’opportunità offertagli, che lo porta ad occupare un ruolo fondamentale per i servizi sociali dell’intera Regione”.

“Allo stesso tempo – continua il sindaco di Santorso – non posso nascondere la preoccupazione per ciò che questa novità determinerà: in una situazione già complessa, caratterizzata da una diffusa carenza di personale ai vari livelli e da un incessante necessità di ricambio di coloro che vanno in quiescenza, questa ulteriore variabile non è certamente per noi una notizia positiva. Abbiamo quindi un motivo in più per avere un rapporto costruttivo con la direzione generale e per cercare insieme le soluzioni ai tanti problemi che ogni giorno dobbiamo affrontare”.

Lunedì prossimo il cambio verrà presentato ufficialmente alla Conferenza dei Sindaci. Poi si dovrà ripartire da zero con una nuova nomina e molti fanno il nome dell’ex direttore del Distretto 2, Alessandra Corò.