Pierangelo Spano nuovo direttore dei servizi sociali dell’Ulss 7 Pedemontana

Il dottor Pierangelo Spano è il nuovo direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’Ulss 7 Pedemontana. Prende il posto di Alessandro Pigato, andato in pensione a fine gennaio. Originario di Venezia, 50 anni, Spano si è laureato in economia aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e successivamente ha completato un corso di perfezionamento in “Management dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari” alla SDA Bocconi e quindi un executive master in “Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali”, sempre presso SDA Bocconi.

Negli ultimi tre anni ha lavorato presso l’Ulss 4 Veneto Orientale come responsabile dell’Unità Operativa Complessa Controllo di Gestione, mentre in precedenza era stato direttore dell’Ufficio di Piano e gestione dei servizi socio-sanitari presso l’Ulss 3 Serenissima. Nel suo curriculum, ci sono anche anche altre esperienze: presso l’ex Ulss 13 (sempre con il medesimo incarico); all’Asl MI 1, ancora nell’ambito dell’analisi e organizzazione dei servizi sociali; nel Comune di Parma come dirigente del Settore Famiglia e nel Comune di Venezia come dirigente della Direzione Politiche sociali.

«Do il benvenuto a Pierangelo Spano, con cui ho già avuto modo di collaborare – commenta il direttore generale Carlo Bramezza -, sono sicuro che saprà integrarsi perfettamente nella nostra azienda, portando un prezioso contributo di competenza ed esperienza. Allo stesso tempo vorrei ringraziare la dottoressa Alessandra Corò per avere gestito in queste settimane la Direzione dei Servizi socio-sanitari in qualità di facente funzione, coordinando in particolare i rapporti con le amministrazioni comunali, le strutture residenziali, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in questo momento così delicato».