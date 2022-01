Ulss 7 Pedemontana propone il Vax Day per le vaccinazioni pediatriche nel week end

Due giorni di vaccinazioni “extra” rivolte ai più piccoli, o meglio ai genitori che intendono sottoporre i propri figli in età pediatrica ai vaccini di contrasto al Covid-19. L’iniziativa è proposta dalla dirigenza dell’Ulss 7 Pedemontana, che consentirà il libero accesso ai punti di somministrazione anche senza appuntamento (che rimane però consigliato per evitare file e assembramenti in entrata).

La fascia di età di riferimento per i bambini è quella dai 5 agli 11 anni, nei giorni di sabato 15 e domenica 15 gennaio. A promuovere questa nuova tornata di vax-day, la prima con invito rivolto ai più piccoli, è la Regione Veneto attraverso Azienda Zero. Presenti i medici pediatri che hanno accolto l’appello dell’azienda sanitaria a prestare servizio per questo fine settimana in sessione straordinaria.

SCHIO-BASSANO-ASIAGO

Presso la “Casetta Gialla” di Schio accesso riservato sabato dalle 9 alle 13 e domenica dalle 15 alle 18.30. A Bassano del Grappa la location è il Cpv con orario 15-19.30 (sabato) e 9-13 (domenica). Aperto anche il terzo polo, quello altopianese, con 240 dosi assegnate nel complesso, nel mattino di sabato dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio del giorno festivo (14.30-17.30), presso il nuovo ospedale di Asiago sempre su prenotazione o libero accesso, per la prima volta in questa “location” sanitaria.

Prima di questo fine settimana, sono circa 4 mila i bambini sotto gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose di siero nel bacino territoriale gestito dall’azienda Pedemontana, accompagnati dai genitori e seguiti dai medici curanti per le famiglie. “Ringrazio i pediatri di libera scelta che hanno dato la loro disponibilità nell’incrementare le vaccinazioni durante il prossimo week end – dichiara il direttore generale di Ulss 7 Carlo Bramezza –. Abbiamo raggiunto un grande numero di bambini e devo dire che i genitori portano con fiducia i figli a vaccinarsi; l’anamnesi e la vaccinazione viene fatta nella stragrande maggioranza dei casi proprio dal pediatra del bambino. Con questo week end daremo ulteriore impulso al fine del contenimento del contagio all’interno delle classi nelle scuole del nostro territorio”.

In una nota diffusa della stessa Ulss, si fa presente come al fine di evitare assembramenti e fastidiose attese, per l’accesso ai punti di vaccinazione dei tre poli indicati rimane sempre raccomandata la prenotazione, anche all’ultimo momento, tramite il portale regionale. Da ricordare che l’iniziativa è valida per la sola somministrazione della prima dose.