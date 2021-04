Vaccini anti-Covid ai settantenni: in tutta l’Ulss 7 riaperte le prenotazioni on line

Per chi ha tra i 70 e i 79 anni l’Ulss 7 Pedemontana ha riaperto le agende per prenotare la vaccinazione, come sempre attraverso il portale regionale. Le prossime sedute sono previste già a partire da mercoledì 21 aprile, nelle sedi di Bassano, Cassola, Marostica, Roana, Romano d’Ezzelino per il Distretto 1 e Arsiero, Breganze, Chiuppano, Malo, Marano, Schio, Thiene per il Distretto 2, sempre ad opera dei medici di medicina generale.

Complessivamente, sono previste 750 dosi al giorno per ciascun Distretto, pertanto il numero di prenotazioni nei primi giorni sarà limitato in base ai vaccini disponibili (pertanto anche l’orario di apertura sarà ridotto, dalle 11 alle 16), ma è possibile prenotarsi anche per la prossima settimana, quando l’orario sarà ampliato in base all’aumento delle scorte vaccinali.

L’Ulss 7 ricorda che per chi ha difficoltà a effettuare autonomamente la prenotazione online, è possibile chiede aiuto ai servizi messi a disposizione da ogni Comune, oppure nelle farmacie o ancora ai carabinieri. Parallelamente, questa settimana inizieranno le vaccinazioni a domicilio delle persone tra i 70 ai 79 anni con difficoltà di spostamento, mentre si concluderanno quelle a domicilio degli ultraottantenni; complessivamente, ad oggi sono quasi 2.000 le persone già vaccinate a domicilio nel territorio dell’Ulss 7 Pedemontana.