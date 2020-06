Masso precipita sulla strada statale del Passo Rolle. Fortunatamente era deserta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pessimo incontro ieri per gli automobilisti di passaggio sulla nel territorio di Valbrenta, a Cismon del Grappa, che hanno dovuto rallentare per aggirare un masso del peso probabilmente di un paio di quintali, precipitato sulla corsia di marcia esterna sembrerebbe prima delle 19. Forse a causa dello smottamento del terreno dovuto al temporale pomeridiano, oppure della seppur lieve scossa di terremoto percepita poco lontano dalla zona, tra Valstagna e Foza.

Fortunatamente nel momento in cui il frammento di roccia si è staccato dalla parete non stava transitando alcun mezzo sull’arteria di montagna denominata strada statale “50bis/var del Grappa e del Passo Rolle” che porta nell’area del Bellunese. Altrimenti, facile immaginare uno scenario ben diverso, dove si parlerebbe di bilancio di danni, feriti e forse anche oltre.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Bassano del Grappa, non tanto al fine di rimuovere la grossa pietra, operazione che competeva al servizio “Veneto Strade” che gestisce la viabilità in quel tratto, ma per vigilare in attesa dello sgombero e ripristinare le condizioni minime di sicurezza per gli utenti della strada.

Le operazioni concluse in serata hanno causato dei rallentamenti al traffico bloccando l’accesso alla strada a monte e a valle per il tempo necessario, flusso composto soprattutto da vicentini e bellunesi al rientro a a casa dopo le escursioni sulla “Pedemontana” approfittando del ponte del 2 giugno.