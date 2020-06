Previsioni meteo 3-5/06. Maltempo in arrivo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO

Poco nuvoloso la mattina, anche se saranno in aumento delle velature del cielo in arrivo da ovest. Possibile instabilità pomeridiana sull’alto vicentino con locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie, valori in pianura compresi tra 14 e 25°C

GIOVEDI’ 4 GIUGNO

Mattinata con nubi irregolari. Da ora di pranzo arriveranno delle precipitazioni sul Vicentino occidentale, in estensione il pomeriggio a tutta la provincia. I fenomeni saranno diffusi, a tratti di forte intensità. Non si escludono temporali. Sono attesi generalmente 30-60mm di pioggia sull’alto vicentino, 15-30mm sulle pianure. Temperature in sensibile calo, specialmente nei valori massimi con punte non oltre i 22°C.

VENERDI’ 5 GIUGNO

Ultimi fenomeni sparsi la mattina. Generale miglioramento del tempo nella seconda parte della giornata con ampi rasserenamenti. Temperature sotto la norma. TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono con bassa probabilità di fenomeni sabato. Un altro peggioramento del tempo sul vicentino è atteso nella giornata di domenica.