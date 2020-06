Generazione Z – L’anno scolastico finisce fra confusione ed incertezze

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“E ADESSO?”. Questa la domanda che negli ultimi mesi si sono posti in continuazione tutti gli alunni, prima veneti e poi italiani. Da venerdì 21 febbraio (ultimo giorno di scuola in presenza) insegnanti e studenti si sono dovuti adattare alle nuove norme per l’emergenza coronavirus, e la didattica a distanza si è rivelata (per quanto possibile) efficiente. Anche se i nuovi metodi d’apprendimento hanno portato confusione e ritmi di vita diversi, generalmente le lezioni online sono andate bene e, tra stratagemmi adolescenziali e ore di studio al pc, si è giunti ormai alla conclusione di questo secondo periodo.

Un lasso di tempo segnato dall’avvento della pandemia Covid-19, che, dalle vacanze di carnevale in poi, ha causato scompiglio nelle scuole di ogni ordine e grado; le sospensioni, che si vociferava avrebbero dovuto finire il 3 aprile, si sono protratte fino alla fine dell’anno scolastico e ancora oggi, nonostante il lavoro del comitato tecnico scientifico, non si conoscono ancora con precisione le modalità con cui sarà possibile ritornare tra i banchi a settembre.

In questo periodo i rapporti interpersonali sono stati messi in forte discussione, e i ragazzi più di tutti hanno subito questa cosa: videochiamate e messaggi si sono rivelati lo strumento utile per far fronte all’isolamento, anche se non possono eguagliare le relazioni in presenza; ora, un po’ alla volta e con le dovute precauzioni, possiamo ricominciare ad uscire.

Come da ogni cosa, anche dalla pandemia si può ricavare una lezione importante: i giovani hanno avuto modo di confrontarsi con qualcosa di insolito e si sono messi all’opera per rendere la quarantena meno pesante; tra ore di studio e impegno nello stare a casa, anche loro hanno fatto la loro parte importante. Se oggi c’è un maggior senso patriottico e abbiamo ritrovato fiducia nel futuro, in parte lo dobbiamo anche ai ragazzi proprio perché, forse contro ogni previsione, si sono dimostrati responsabili e maturi.

L’augurio, come sempre, è che l’Italia riesca a ripartire al più presto in campo sanitario, economico e scolastico, lasciandosi alle spalle quanto di brutto ha fermato non solo la scuola ma anche la crescita del Paese. Gli studenti di Vicenza e di tutta Italia, stanno dicendo, quasi in coro: “Non avremmo mai pensato di dirlo, ma non vediamo l’ora di ritornare a scuola!”.

Edoardo Mario Francese

17 anni, studente del liceo “Zanella” di Schio