36enne in scooter trovato morto sul ciglio della strada: indagini in corso

Dramma della strada ieri sera a Camisano in tarda serata: un uomo di 36 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada a bordo del suo scooter. Questa almeno l”ipotesi più probabile, ma le indagini sono ancora in corso.

L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 22 in via Badia, lungo la strada provinciale 94d che dal centro del paese conduce verso località Isola Mantegna: l’uomo, di nazionalità italiana ma del quale le forze dell’ordine non hanno ancora rese note le generalità, potrebbe aver perso il controllo del veicolo a due ruote su cui era in sella ed è finito fuori strada. A chiamare il 118 sono state alcune persone in transito, che hanno visto il mezzo ribaltato a terra a bordo della carreggiata.

All’arrivo dell’ambulanza del Suem 118, purtroppo per il motociclista non c’era più nulla da fare e il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi soni intervenuti i carabinieri della stazione di Camisano: la dinamica dell’incidente al momento non è ancora chiara e in particolare i militari dell’Arma stanno indagando per accertare l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Non è chiaro infatti se l’uomo possa essere caduto dal ciclomotore, magari colpito da un malore, se possa essere morto a causa dell’impatto nell’uscita di strada o se possa aver impattato con un altro mezze che poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. La salma del 36enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per una eventuale autopsia.