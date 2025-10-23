Arrestato macellaio: insieme alla carne trafficava cocaina. In manette anche il “cliente”

Più che la carne, a fruttare era la vendita di cocaina. Per questo è finito nei guai un macellaio a Bressanvido. Nel corso del pomeriggio di ieri, 22 ottobre, gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, durante i consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di spaccio di droga, hanno tenuto d’occhio gli spostamenti di un 32enne nato in Albania ma cittadino italiano, già gravato da numerosi precedenti per traffico di droga.

In particolare, lo hanno seguito mentre entrava in una macelleria di Poianella di Bressanvido, in via Molino, dove ha incontrato il titolare dell’esercizio commerciale, un 40enne italiano nato a Marostica.

Un appostamento fruttuoso, dato che, poco dopo, il macellaio è stato visto dai poliziotti mentre consegnava all’altro un sacchetto contenente un involucro bianco. Insospettiti, gli agenti, hanno dopo pochi attimi sottoposto il 32enne a un controllo: è stato così che, insieme a una vaschetta di carne, hanno rinvenuto un involucro in cellophane trasparente contenente una sostanza cristallina bianca compatta in “sasso”, successivamente risultata essere cocaina. Una “pietra” di quasi 48 grammi. La perquisizione dell’auto del “cliente” ha portato al rinvenimento di altri 17 grammi di cocaina, abilmente nascosti, e di un bilancino elettronico funzionante, mentre quella della sua abitazione non ha dato risultati.

Gli investigatori sono quindi passati alla perquisizione della macelleria e dell’abitazione del suo titolare: hanno trovato e sequestrato un ulteriore bilancino elettronico, sostanza da taglio e un involucro contenente quasi 24 grammi di cocaina. I due son stati quindi arrestati per traffico di droga e trasferiti alla casa circondariale di Vicenza, come disposto dall’autorità giudiziaria.

