Camion perde il cassone: danneggiata la recinzione di una casa, recupero complesso
Un camion ha perso il suo cassone questa mattina in zona artigianale di Bressanvido. Un insolito incidente stradale, che per fortuna non ha registrato feriti ma solo danni materiali.
L’allarme è scattato intorno alle ore 11:30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un autocarro con rimorchio stava percorrendo via Dell’Artigianato. Al volante del mezzo pesante si trovava G.R., un giovane di 23 anni residente ad Asiago. I problemi sono sorti nel momento in cui il conducente, giunto all’altezza dell’intersezione con via San Benedetto, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via.
Per cause in corso di accertamento, infatti, durante la curva il pesante cassone scarrabile trasportato sul rimorchio si è improvvisamente sganciato. Il container si è ribaltato rovinosamente a terra, finendo la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione privata. L’impatto è stato violento: la struttura è rimasta danneggiata e il carico di rottami ferrosi si è interamente riversato nel giardino della proprietà, fortunatamente in quel momento deserto.
Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino (ambito di Sandrigo).
Gli agenti si sono occupati dei rilievi di rito e della complessa gestione della viabilità, in un’arteria stradale solitamente molto frequentata dai mezzi pesanti.
Per consentire le delicate operazioni di sgombero, il tratto di strada è rimasto chiuso al transito per circa un’ora e un quarto. I tecnici hanno provveduto al raddrizzamento del cassone, al suo ricollocamento sul rimorchio e alla bonifica dell’area dai metalli dispersi, prima di riaprire la carreggiata.
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