Processo Regeni sospeso, dubbi di costituzionalità da parte dei difensori degli 007 egiziani

Nella richiesta i legali sollecitavano l’estensione del gratuito patrocinio anche agli imputati contumaci, ovvero assenti al processo. Questo perché, secondo la difesa, in mancanza del patrocinio a spese dello Stato, non è stato possibile incaricare esperti, come i traduttori tecnici e consulenti necessari alla preparazione della strategia difensiva. “Avremmo dovuto anticipare noi i costi dei consulenti” hanno dichiarato gli avvocati. Non vorremmo apparire come persone venali, non lo siamo. Ma è una questione di organizzazione delle difese. Lo so che il nostro onorario sarà pagato perché la difesa è indispensabile in un processo penale, ma purtroppo non lo è la presenza di un consulente”.

Il calendario, che prevedeva udienze il 22 e 26 settembre, poi il 3 e il 6 ottobre 2025, era stato annullato. Il verdetto, quindi, si allontana. Non sarebbe la prima volta, dato che già nel settembre 2023 fu la Consulta a sbloccare il processo decretando il “no all’improcedibilità se causata dalla mancata collaborazione di uno Stato estero”.

La reazione dei genitori Giulio Regeni che pensavano fosse ormai vicina la fine del processo a dieci anni dalla morte in Egitto del giovane ricercatore e a oltre un anno e mezzo dall’inizio del processo. “Non molliamo, siamo qui ad aspettare e speriamo che anche il nostro processo possa concludersi positivamente”, avevano commentato i genitori quando, alcuni giorni fa, i legali degli imputati avevano chiesto al giudice di sollevare la questione di costituzionalità, oggi accolta dal tribunale.