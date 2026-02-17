Scontro auto-moto in via Monte Grappa: 17enne finisce in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un motociclista 17enne è finito all’ospedale dopo lo scontro con un’auto questa mattina alle 8.35 a Sandrigo. L’incidente è avvenuto in via Monte Grappa.

Secondo una prima ricostruzione, S.C., una 61enne residente in zona, transitava alla guida della sua Fiat Punto in direzione Vicenza. Arrivata all’incrocio con via XXV aprile, la donna ha iniziato la manovra di svolta a sinistra. A quel punto è avvenuto lo scontro con il motorino Piaggio che viaggiava nella stessa direzione di marcia dietro alla Punto. Alla guida D.P. 17 anni di Bressanvido.

A seguito dello scontro il giovane ha perso il controllo del suo mezzo cadendo in modo rovinoso a terra e rendendo necessario l’intervento del Suem 118. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza per gli accertamenti del caso.

I rilievi tecnici del sinistro e la gestione della viabilità, rimasta temporaneamente rallentata per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, sono stati affidati alla pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale Nordest Vicentino.

– – – – –

