Corsa della Befana: a Poianella il via al Campionato Provinciale CSI 2026

Le scarpe da running al posto della scopa e tutti pronti a festeggiare la Befana.

Si svolge martedì 6 gennaio 2026 la tradizionale Corsa della Befana giunta all’edizione numero 15 organizzata dalla asd Spazi Verdi di Poianella di Bressanvido con la Commissione Atletica del CSI di Vicenza.

Si tratta della prima prova del campionato provinciale del Centro Sportivo Italiano di corsa su strada. Collabora la Fidal provinciale e il Comune di Bressanvido sostiene l’iniziativa col patrocinio.

Sono 400 gli iscritti di tutte le età che si ritroveranno alle 8 a Poianella di fronte alla palestra della scuola elementare Zanella.

Le prime partenze sono previste per le 9 con i pulcini maschi e femmine (nati dopo il 2019) che copriranno 200 metri. Si prosegue poi con gli special e tutte le categorie giovanili (cuccioli 300 metri, esordienti 800 metri, ragazzi 1000 metri e cadetti 1500 metri).

Alle 10.30 il via per le categorie femminili “grandi” su 4 km e 200 metri (allieve, junior senior con amatori e veterani donne). Alle 11 la gara degli allievi maschi con i veterani. Alle 11:30 la partenza della gara assoluta maschile per junior, senior, amatori (categoria A e B).

