Coppa del mondo di sci: la svizzera Rast si prende Kranjska Gora. Bene le azzurre

Super giornata per l’Italia, con ben cinque azzurre a punti e due in top ten. Ottimo sesto posto per Lara Della Mea, che in 1’42”55 ha guadagnato una posizione rispetto al settimo tempo della prima manche. Fa bene anche Martina Peterlini che chiude in decima posizione, mentre nella prima manche era tredicesima. Per le altre azzurre: 18° Giulia Valleriani (per la prima volta a punti), 26° Beatrice Sola, 27° Emilia Mondinelli.

I posizionamenti odierni di Kranjska Gora, in Slovenia, hanno permesso di aggiornare la World Cup Starting List dello slalom speciale femminile, utile nella Coppa del Mondo di sci alpino, per l’assegnazione dei pettorali di partenza. L’ottima prestazione corale delle azzurre porta le due italiane presenti in top 30 a scalare posizioni. Lara Della Mea era 24ma ed è salita al 21° posto: l’azzurra, che oggi è partita con il pettorale n.21, dovrebbe avere in Austria il 18. Martina Peterlini, invece, era 28ma ed ora è 24ma e a Flachau dovrebbe indossare il n.21.

Intanto Sofia Goggia si conferma al sesto posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS tenendo in considerazione esclusivamente gli emolumenti derivanti dai risultati conseguiti nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Prossimi appuntamenti. Dopo aver vinto il superG della Val d’Isere e il terzo posto in due occasioni a St. Moritz, la bergamasca cercherà di brillare nelle discipline a lei più congeniali nei prossimi due fine settimana. Da sabato 10 gennaio l’azzurra sarà impegnata nella discesa libera di Zauchensee, il giorno dopo nel superG. Appuntamento sulle nevi italiane di Tarvisio sabato 17 gennaio, con la discesa libera, domenica 18 gennaio il superG. A seguire la doppietta in gigante tra Kronplatz (20 gennaio) e Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio), prima della discesa libera e del superG di Crans Montana in Svizzera, (30-31 gennaio). Poi testa alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio.