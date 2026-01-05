Serie A: l’Inter ne fa 3 al Bologna e torna al comando. Il Napoli tiene il passo

Le prime tre della classe vincono e in classifica tracciano il primo significativo solco con le altre. Dopo il successo del Milan a Cagliari nell’anticipo del venerdì, nella domenica calcistica il Napoli domina a Roma sbancando l’Olimpico laziale, mentre l’Inter al Meazza strapazza il Bologna. Pertanto, dopo la 18esima giornata la graduatoria di Serie A in alto recita: Inter 39 punti, Milan 38, Napoli 37. Roma e Juventus sono appaiate al quarto posto con 33 punti. Senza considerare che le prime tre hanno una partita in meno rispetto a giallorossi e bianconeri.

Inter-Bologna 3-1. Nuova prova di forza della squadra di Chivu che non lascia scampo ai felsinei di Italiano. I padroni di casa archiviano la pratica tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Al 39′ è Zielinski con un gran sinistro da fuori a portare in vantaggio i nerazzurri. Dopo tre minuti del secondo tempo è il solito Lautaro (capocannoniere di Serie A con 10 reti) a firmare il raddoppio con un colpo di testa da attaccante di razza. Tris di Thuram al 74′ con un tocco di spalla sotto porta. Di Castro all’83 esimo il gol della bandiera rossoblù. Questa Inter fa davvero paura: è senza dubbio la rosa più forte e completa del torneo. Una squadra che quando accelera è capace di fare male a chiunque, anche in Champions.

Lazio-Napoli 0-2. Prima vittoria in carriera per Conte contro Sarri. Gara senza storia e praticamente chiusa già al termine dei primi 45 minuti. Al 14′ sblocca il match l’ex romanista Spinazzola con un tiro al volo su cross di Politano. Al 32′ raddoppia Rrahmani con un colpo di testa su calcio di punizione dello stesso Politano. Elmas va vicino al tris colpendo la traversa come il biancoceleste Guendouzi nel finale. Nella ripresa, però, fanno notizia i tre espulsi: cartellino rosso al laziale Noslin per doppia ammonizione, poi espulsi Mazzocchi e Marusic protagonisti di una rissa.

Lotta salvezza, ossigeno per la Fiorentina, crollo del Verona al Bentegodi. Al Franchi prezioso successo in extremis per la Viola che batte 1-0 la Cremonese. Il gol dei tre punti matura al 92’ grazie a una zampata di Moise Kean, subentrato da pochi minuti. L’Hellas, invece, frana tra le mura amiche contro il Torino che passa per 3-0 grazie alle reti di Simeone (10′), Casadei (87′) e Njie (91′). In tal modo, la Fiorentina aggancia Pisa e Verona a quota 12 punti portandosi a -3 dal Genoa quartultimo. Adesso prepariamoci al turno infrasettimanale che chiuderà il girone d’andata.