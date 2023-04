Domani a Poianella l’addio ad Andrea, il 17enne morto dopo lo schianto sullo scooter

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Triste ritorno sui banchi di scuola, dopo il ponte per le vacanze di Pasqua, per i compagni di scuola del 17enne residente a Poianella, nel Comune di Bressanvido e morto nella notte tra venerdì e sabato a poche centinaia di metri da casa, in seguito ad un incidente mentre rientrava a bordo del suo scooter. Andrea Tagliapietra è il nome del ragazzo deceduto sul colpo nella notte per l’uscita di strada autonoma, con schianto fatale su un cartello stradale.

Stava rincasando, stando a quanto si è appreso all’indomani, da una festa di compleanno. Gli stesso amici di scuola e della compagnia del paese si apprestano a partecipare domani mattina alla cerimonia di commiato, dopo il nulla osta per la sepoltura della salma ottenuto in tempi brevi, dopo aver ritenuto congrua la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’ordine. Il funerale si terrà mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale locale di Poianella.

Scenario del dramma è stata via Bosco, a Bressanvido, intorno alle 3 di sabato nelle prime ore della notte. L’adolescente aveva salutato poco prima gli amici in casa del festeggiato, per poi avviare il suo scooter Piaggio e dirigersi verso la sua abitazione. A circa 250 metri da casa qualcosa ha deviato la corretta direzione del motociclo, andato a sbattere su un segnale stradale, colpito in pieno. Forse una distrazione, forse un colpo di sonno.

L’urto è stato violento, con successivo sbalzo rovinoso sull’asfalto. Qualcuno di passaggio per la stessa via Bosco ha dato subito l’allarme al 118 e sul posto sono arrivati anche alcuni tra i coetanei presenti al party privato, assistendo a una scena che mai avrebbero dovuto osservare. Fatale per il giovane sarebbero state le lesioni al capo subite nel contraccolpo. Un mazzo di fiori bianchi, già il giorno dopo, è stato portato da qualcuno e assicurato al sostegno del cartello stradale, come omaggio alla memoria del 17enne vicentino e insieme come monito di una così giovane vita spezzata prematuramente.

A tentare di confortare i genitori di Andra, mamma Daniela e papà Denis, insieme all’altro figlio Lorenzo, ci saranno proprio i compagni di scuola dell’istituto San Gaetano di Vicenza tra gli altri. Con loro anche i colleghi di un ristorante della zona, dove il volonteroso Andrea lavorava come cameriere a chiamata, e più famiglie di Poianella in particolare, per un lutto che ha funestato le festività pasquali alla comunità locale. Stasera , alle 19.30, la veglia di preghiera. “Il tuo sorriso, il tuo coraggio, la bontà, la voglia di vivere erano le tue virtù” si legge nell’epigrafe, mentre in tanti in questi giorni piangono Andrea e si chiedono se anche questa ennesima tragedia sulla strada potesse essere evitata.