Sale (troppo) in quota col proprio pick-up e rimane bloccata con due cani nella neve

Vigilia di Pasqua avventurosa per una turista tedesca di 32 anni, giunta in Altopiano per le vacanze di primavera e salita un po’ troppa in quota, forse confidando nell’efficienza del suo pick-up, ben attrezzato per i terreni impervi ma abbastanza non per superare indenne la neve delle zone intorno a Marcesina.

Sabato mattina sono dovuti intervenire gli specialisti degli Sos in montagna del Soccorso Alpino di Asiago, in supporto ai Carabinieri di Canove, per recuperare la giovane donna, due cani portato con lei e il suo veicolo rimasto bloccato Campo Magro dalla serata prima.

Dal racconto della 32enne straniera, pare che abbia frainteso le indicazioni del navigatore, andando a inerpicarsi su strade non sgomberate dalla neve. Anzichè fare retromarcia fin quando era possibile, aveva proseguito fin quando possibile, arrendendosi poi e chiedendo aiuto via telefono, dopo aver trascorso la notte tra venerdì e sabato in tenda. I soccorritori del Cnsas si sono avvicinati il più possibile con i fuoristrada, per poi proseguire 500 metri a piedi e arrivare da lei.

Per recuperare il pick-up si è dovuto infine richiedere l’intervento di un trattore proveniente da Gallio e condotto da un privati, che ha permesso di trainarlo fino alle jeep in dotazione alla squadra che aveva recuperato la turista e da lì rientrare a Gallio. Non si tratta peraltro dell’unico episodio analogo avvenuto nel week end pasquale, con temerari turisti – in altri due casi ancora stranieri – fermati dai Carabinieri prima che andassero a “impantanarsi” in situazioni di disagio e potenziale pericolo come accaduto alla 32enne.

La stessa, che si è scusata per la mossa incauta ed ha subito ha ringraziato come si deve chi che l’ha soccorsa, ha poi lasciato l’Altopiano dei Sette Comuni con i suoi fidi amici a quattro zampe.