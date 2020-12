Focolaio “nascosto” nell’intercapedine della parete. Intervento serale dei pompieri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra gli interventi dei vigili del fuoco vicentini nel corso del week end si segnala un episodio a Camisano Vicentino, andato a buon fine, nel corso della tarda serata di sabato. La chiamata proveniva da un’abitazione privata su tre piani, dopo che i residenti avevano notato del fumo tanto denso quanto “misterioso” provenire dalla cappa di aspirazione della cucina, senza individuare l’origine dello stesso.

Alle 21.45 quindi due squadre sono partite dal comando provinciale di Vicenza verso cia Casoni con a disposizione due mezzi del 115 – un’autopompa e un’autoscala – e 7 pompieri che subito si sono dedicati ad esplorare l’edificio, andando a perlustrare nell’intercapedine tra le pareti interne e il muro esterno.

Grazie all’utilizzo di una termocamera portatile il problema è stato individuato, riuscendo ad accertare che l’origine della combustione proveniva da un rivestimento in fibra di legno, materiale isolante. L’unico modo per raggiungere l’area in preda al principio d’incendio, rimasto per fortuna localizzato, è stato l’abbattimento di parte del muro esterno, creando un varco da dove intervenire.

Gli operatori hanno provveduto a rimuovere tutte le parti coinvolte, tra cui lo scarico dei fumi, parte dei tubi interessati e un componente in plastica “colato” a causa del calore , probabile origine dell’inconveniente. Così facendo è stato possibile ripristinare la sicurezza dell’abitazione senza ordinarne l’evacuazione. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 5 ore.