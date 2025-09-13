A4, poliziotto della Stradale investito da auto pirata e ricoverato al San Bortolo

Nella serata di ieri, venerdì 12 settembre, un agente della Polizia Stradale è stato investito da un’auto che, non fermandosi all’alt, ha forzato il posto di blocco dandosi poi alla fuga. Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte, presso l’area di servizio Tesina sull’autostrada A4 a Grisignano di Zocco. Il poliziotto, soccorso dal personale del Suem, ha riportato traumi e fratture, ed è ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Dai primi accertamenti effettuati, la vettura in questione sarebbe stata rubata, e probabilmente utilizzata per una rapina nel Milanese.

“Desidero esprimere – ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia Stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade. Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, ai quali va il nostro pieno sostegno e la nostra riconoscenza. Seguirò personalmente l’evoluzione delle condizioni dell’agente, con l’auspicio di un pronto recupero. Allo stesso tempo non posso che condannare con fermezza chi, di fronte all’alt delle forze dell’ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell’auto pirata”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.