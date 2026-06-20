A4, esercitazione di protezione civile nella Galleria Madonna dei Berici

A partire dalle ore 21 di oggi, sabato 20 giugno, e fino alle ore 3 circa di domani,

domenica 21 giugno, si svolgerà un’esercitazione di protezione civile all’interno

della Galleria Madonna dei Berici lungo l’autostrada A4, con conseguente chiusura del tratto compreso tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, in entrambe le direzioni (sia per Venezia che per Milano).

L’attività esercitativa, promossa dalla Società A4 Autostrada BS-PD Spa e coordinata

dalla Prefettura di Vicenza, prevede la simulazione di un incidente stradale con conseguente incendio. Organizzata “su scala reale”, prevede la partecipazione con mezzi e personale di tutti gli enti territoriali competenti, tra cui Vigili del Fuoco, Polizia Stradale Compartimento del Veneto e Sezione di Vicenza, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale di Vicenza e dell’Unione Comuni Terre del Retrone, Centrale Operativa Provinciale Suem 118, Società Autostrada BS-PD Spa, Protezione Civile Provinciale.

L’esercitazione è finalizzata a “testare” la corretta applicazione del Piano di Gestione

delle Emergenze di Società A4 BS-PD Spa, ovvero le procedure previste in caso di incidente

rilevante in galleria in conformità del decreto legislativo 264/2006 recante “Attuazione della

Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”, nonché a testare i flussi di comunicazione e di intervento sia interni alla Società A4 Autostrada BS-PD Spa sia tra gli Enti preposti al soccorso.

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