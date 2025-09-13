Controllo del territorio, 57enne rintracciato ed arrestato dai Carabinieri per truffa e ricettazione

I carabinieri di Thiene hanno rintracciato e arrestato un cittadino italiano sul quale pendeva una condanna definitiva per i reati di truffa e ricettazione. L’uomo, di 57 anni, è stato condotto dai militari presso il carcere di Vicenza, dove dovrà scontare la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.

L’azione si inserisce nel quadro delle attività di controllo mirate attuate negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Thiene. I militari dell’Arma hanno intensificato i servizi esterni sul territorio, con posti di controllo lungo le strade principali e verifiche nei locali pubblici. Scopo di queste attività, in particolare, è quello di prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni.

