Auto esce di strada alla rotatoria e si ribalta: ferito il conducente

Incidente stradale nella notte a Grisignano di Zocco nella rotatoria di via Mantegna: una persona è rimasta ferita.

L’incidente è avvenuto a mezzanotte e mezza di oggi, 17 novembre: l’auto è uscita di strada, probabilmente anche a causa della perdita di contatto con la sede stradale a causa della pioggia, e ha finito la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione, fermandosi poi ribaltata su un fianco.

La squadra dei pompieri, arrivata dalla centrale di Vicenza, ha messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente è stato soccorso e trasportato in codice giallo con ferite di media gravità all’ospedale San Bortolo dal personale del Suem 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza.

