Maltempo, frana travolge una casa nel Goriziano. In Liguria frane e strade bloccate

A causa delle forti precipitazioni una frana di fango ha travolto nella notte un’abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando due dispersi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell’elisoccorso. La persona ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all’ospedale di Udine. Il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, ha disposto la chiusura delle scuole.

All’Ansa il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo ha dichiarato: “Nel crollo di un’abitazione a Brazzano di Cormons ci sono due dispersi: un giovane di 35 anni e una donna anziana. Secondo quanto mi hanno riferito le forze dell’ordine, l’uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna che era rimasta imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare. Le ricerche stanno proseguendo in maniera incessante. Abbiamo sgomberato l’intera zona – ha aggiunto Fedullo – e i soccorritori si stanno occupando di risolvere gli allagamenti che hanno interessato l’area. Ho convocato alle 10 un Centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura per fare il punto della situazione”.