Camaro d’epoca prende fuoco in autostrada: salvi i due uomini a bordo, auto devastata

Chiamata alla centrale dei vigili del fuoco al 115 e intervento tempestivo della squadra di servizio notturno di Padova questa notte tra le 2.30 e le 3 lungo l’autostrada A4, tra gli svincoli di Grisignano e Padova Ovest, a causa dell’incendio di una vettura in transito. Si trattava – il tempo imperfetto in questo caso calza a pennello visto l’esito finale – di una Chevrolet Camaro, auto sportiva d’epoca di pregio, andata completamente distrutta.

La persona al volante, mentre viaggiava in direzione di Venezia sull’A4, avrebbe percepito dell’odore acre all’interno dell’abitacolo e, pensando a un guasto, non appena possibile ha accostato sulla corsia di emergenza. Con lui un passeggero, sceso anch’egli per verificare la natura del problema. Pochi secondi dopo, la macchina ha preso fuoco.

A quel punto ai due non è rimasto che comporre uno dei numeri di emergenza, spostarsi a distanza di sicurezza ed attendere i soccorsi, osservando amaramente la Chevrolet Camaro fagocitata dalle fiamme. L’automobile, come mostrano le immagini, è bruciata in ogni sua parte e componente e quello che ne resta è destinato ormai alla rottamazione.

Sul posto, a poche decine di metri dal confine con il Padovano sul tratto autostradale, oltre ai pompieri – costretti a rimanere al lavoro fino alle 4 del mattino per la messa in sicurezza del tragitto – sono giunti gli agenti della Polstrada e anche il personale ausiliario della società di gestione del tratto Brescia-Padova.