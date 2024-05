“F” come Famila e come finale, l’ennesima. Ragusa battuto di un punto, derby-scudetto con Venezia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Famila Wuber Schio rimane a galla “a filo d’acqua” sulle sponde siciliane di Ragusa e si rimette in marcia verso casa con il pass per la serie di finale scudetto in tasca. Sofferta e per questo ancora più entusiasmante la vittoria con un risicatissimo +1 (67-68 il punteggio sul display dopo i 40′ effettivi di gioco) per le arancioni di Dikaioulakos al cospetto di un Passalacqua Ragusa che si dimostra di tutt’altro spessore rispetto a Gara1 e si conferma come quintetto outsider assai pericoloso per le big, come ne sapevano già qualcosa le “V Nere” di Bologna, estromesse a sorpresa nei quarti di finale dalle biancoverdi.

Dopo la vittoria netta di sabato sera al PalaRomare di Schio, ieri sera è arrivata la replica e, a conti fatti, la stessa marcia senza macchia di capitan Sottana e compagna ricalca quella delle “cugine” lagunari della Umana Reyer Venezia. Anche per loro successo sul fil di lana a Campobasso, per 66-63, estromettendo La Magnolia dai playoff. Sarà derby veneto allora ancora una colta, dopo l’arrivo in campionato a braccetto tra le formazioni dominatrici della stagione in Italia, le due teste di serie.

Per buona parte della partita in terra sicula il Famila se l’era vista davvero brutta. Sotto 7-0 subito, le vicentine sono dovute ricorrere all’esperienza delle proprie atlete per ricucire lo strappo e non lasciare mai andare via le avversarie, rimando in ballo fino ai secondi finali in cui si è sferrato il colpo di coda decisivo. A metà gara arancioni sotto di 6 punti sul 42 a 36, poi si serrano le difese e la retine si scrolla molto meno nei due quarti finali. Nervoso il tecnico di Schio, che si prende un tecnico, e Famila Schio ancora sotto di 5 al minibreak prima dei 10′ conclusivi. L’aggancio arriva sul 57 pari, le ospiti sfruttano le rotazioni in più e nell’altalena di sorpassi hanno la meglio al fotofinish. Tiratrici non in gran serata, in quattro vanno appena sopra la doppia cifra, con un trio a quota 12 punti.

Una settimana di tempo e di preparazione in vista della finalissima in più atti attende ora le gladiatrici di patron Marcello Cestaro, pronte alla sfida che si rinnova dopo aver messo le mani sulla Coppa Italia due mesi fa. Week end senza partite per le due veneto, nello slot in calendario playoff che era riservato per le eventuali “belle” di semifinale. Qualche giorno in più insomma per rifiatare e soprattutto per curare gli acciacchi prima di dare il via allo spettacolo assicurato dell’ultimo duello multiplo, con prima sfida mercoledì prossimo (15 maggio) a Venezia, al palasport Taliaercio: scudetto a chi vincerà tre partite, con vantaggio a favore delle lagunari sull’eventuale bella in casa. Si gioca nelle serate del 15, 17, 21, 23 e 25 maggio 2024, seconda e quarta al PalaRomare.

TABELLINO PUNTI DEL MATCH

Passalacqua Ragusa – Famila Wuber Schio 67-68 (20-17, 42-36, 51-46)

Passalacqua Ragusa: Thomas 13, Mallo ne, Spreafico 19, Di Fine 0, Chessari ne, Milazzo 6, Salice ne, Jakubcova 10, Pastrello 5, Miccoli 2, Chidom 12, Nikolic 0

Famila Wuber Schio: Bestagno 0, Sottana 8, Sivka 3, Verona 12, Guirantes 12, Mutterle ne, Crippa 3, Parks 7, Keys 11, Reisingerova 12