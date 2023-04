Fumo dall’A4 vicino, un incendio devasta un furgone. Un intossicato in ospedale – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Solo pochi secondo per accorgersi in tempo del problema improvviso e riuscire ad accostare in corsia d’emergenza, respirando del fumo nocivo prima di lasciare in due l’abitacolo, e il furgone di trasporto materiale per l’edilizia è andato in fiamme. Andando completamente distrutto.

E’ accaduto alle 7.40 di stamattina sul tratto vicentino dell’autostrada A4 Milano-Venezia, in prossimità dello svincolo di Grisignano di Zocco, con intervento coordinato delle squadre di vigili del fuoco sia di Vicenza che di Padova per coordinare l’azione urgente di soccorso.

Il furgone era ormai completamente avvolto dalle lingue di fuoco, con una colonna di fumo scuro ad alzarsi nell’aria. Oltre al bilancio dei danni, che riguarda il veicolo da dismettere e il carico di resina per pavimenti andato perso, si registra anche una persona ricoverata al San Bortolo di Vicenza per intossicazione da fumo. Mentre il conducente del furgone era riuscito a mettersi in salvo prima di inalare le esalazioni, il collega di lavoro e passeggero al suo fianco sarebbe stato sorpreso dal fumo scaturito dal vano interno.

I pompieri giunti sul confine tra le due province proprio dalle città di Vicenza e Padova con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori hanno messo in sicurezza il tratto autostradale per poi procedere allo spegnimento in sicurezza. Sul posto anche il personale ausiliario di della società di gestione autostrade e la Polstrada per i rilievi e per verificare che il flusso di veicoli, ingente a quell’ora del mattino, non intralciasse le operazione e non creasse ulteriori situazione di pericolo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute.