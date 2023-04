Eroina smerciata in vallata, arrestati tre rifornitori: due uomini e una giovane donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre cittadini italiani residenti in vallata dell’Agno tra Cornedo e Valdagno, dai 28 ai 35 anni di età, sono stati arrestati ieri sera dal Carabinieri della Compagnia locale per spaccio di droga, eroina in particolare. Si tratta qui di due uomini e una donna, la più giovane del gruppo, fermati dai militari nel centro di Cornedo Vicentino, da cui nelle settimane scorse erano giunte segnalazioni da parte dei residenti su movimenti sospetti di persone in orario serale in prevalenza.

Tra questi anche dei noti tossicodipendenti della zona dediti al consumo di eroina appunto. Gli operatori dell’Arma incaricati delle verifiche dal comando hanno avviato quindi i richiesti approfondimenti investigativi con servizi di vigilanza, controllo e monitoraggio dei luoghi di maggiore interesse, che hanno portato all’azione di ieri sera. Il blitz è scattato intorno alle 20, con impegnate due pattuglie della radiomobile, supportate da altri due equipaggi delle Stazioni di Trissino e Arzignano.

I Carabinieri hanno infatti individuato la coppia composta dal 35enne e dalla 28enne a piedi nei pressi della prima periferia del paese, in attesa di qualcuno. All’arrivo di una terza persona sono scattate le perquisizioni personali che hanno permesso di “prelevare” 23 dosi di eroina (per 5,8 grammi complessivi) e 70 euro in contanti appena intascati. Sulla base del rinvenimento degli ovuli tra i vestiti, si è passati poi alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, residente in Valdagno, dove si è stato trovato materiale atto al confezionamento e un bilancino di precisione.

Gli elementi raccolti nel corso dei servizi di osservazione e i riscontri avuti nel corso della

perquisizione svolta, hanno fornito agli operanti ulteriori elementi tali da consentirgli di estendere la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del secondo soggetto maschile fermato, un 36enne di Cornedo. Presso quest’ultima abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 5 grammi di eroina, altro materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente nonché un secondo bilancino di precisione.

Tutti e tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza, in flagranza di reato. Si attende per le prossime ore la decisione del Gip di Vicenza per l’udienza di convalida.