Incidente in A4 nella notte: Audi tampona un furgone di servizio e carambola sul guardrail

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nella tarda serata di lunedì un grave incidente tra due veicoli ha interessato l’ultimo tratto in territorio vicentino sull’A4 Milano-Venezia, poco prima dello svincolo di Grisignano in direzione Padova. Il bilancio è di un solo ferito, il conducente di un’Audi A2 andata in parte distrutta dopo la carambola originata, a quanto pare, da un tamponamento a un furgone al seguito di un trasporto di carichi eccezionali in corso alle 22.30 di ieri sera.

I due veicoli incidentati viaggiavano nella carreggiata est quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sullo scenario dello scontro, l’automobilista ha urtato il furgoncino di segnalazione. Al primo impatto è seguito un “flipper” tra barriere di delimitazioni ed asfalto, dopo il completo ribaltamento dell’Audi.

Inevitabile il ricorso all’aiuto prezioso dei vigili del fuoco, giunti dalla centrale di Padova in pochi minuti all’altezza del casello di Grisignano in primo luogo per favorire l’estrazione del conducente ferito, subito trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino. Le sue condizioni di salute sarebbero serie e sono attesi aggiornamenti sul suo stato di salute nel corso della giornata odierna. L’uomo viaggiava solo nell’abitacolo e non si conosce per ora la sua provenienza.

Illeso, invece, l’operaio e autista della scorta del mezzo di trasporto eccezionale, che si trovava alla guida di un furgone marca Volkswagen e modello T5, danneggiato sul lato corto posteriore. Non si sarebbe accorto di nulla fino all’impatto improvviso, che potrebbe essere stato determinato da una distrazione alla guida ma anche da un possibile malore o colpo di sonno, vista l’ampia segnalazione luminosa offerta dai veicoli che accompagnano gli spostamenti di grossi carichi via ruota.