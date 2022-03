Incidente in autostrada e code di 5 km. Il “blocco” tra i caselli di Grisignano e Vicenza Ovest

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Traffico congestionato sulle arterie principali intorno al capoluogo Vicenza e del tutto bloccato nel corso della mattinata lungo l’autostrada A4, a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 9. Coinvolti più veicoli nell’emergenza, con segnalazione di intervento tra gli svincoli di Grisignano e Vicenza Est e una “carovana” di automobili e mezzi pesanti rimasti bloccati, quindi in direzione di Verona.

Fortunatamente nella collisione si sarebbero registrati danni alle cose, con conseguenze solo superficiali alle persone a bordo, di fatto senza necessità di ricovero d’urgenza. Sul posto sono giunti gli operatori della Polizia Stradale e i tecnici del soccorso stradale, facendo procedere il flusso di veicoli a rilento.

La situazione si è via via normalizzata nel corso della tarda mattinata, ma prima la coda in direzione ovest ha raggiunto i 5/6 chilometri, con centinaia di veicoli in marcia prima sulla corsia a pedaggio usciti dal tratto autostradale e riversatisi sulla strada provinciale che collega le città venete di Vicenza e Padova, in parte sulla tangenziale e sul traffico cittadino, congestionando la città in alcune aree.