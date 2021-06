Scontro tra autobus e auto in autostrada. Illesi i 18 passeggeri, ferita un’automobilista

Un incidente potenzialmente con un bilancio ben più grave di quello effettivo in termini di persone ferite si è registrato alle 14.30 di oggi lungo il tratto vicentino dell’autostrada A4 Milano-Trieste, coinvolgendo un autobus a percorrenza interregionale e due automobili.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni viaggiatori su quattro ruote che hanno assistito allo scontro tra il pullman “Italbus”, diretto a Torino con 18 passeggeri accomodati sui sedili, con un veicolo semidistrutto a causa dell’impatto e un altro seriamente danneggiato.

Anche l’autobus ha riportato comunque danni alla parte anteriore, con il lunotto in parte frantumato. A rimanere ferito nella carambola a tre mezzi stradali è stato il conducente di una delle due vetture a quattro ruoto, soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale al San Bortolo di Vicenza. Questa persona, una donna le cui generalità non sono note e sulla quale sono in corso accertamenti diagnostici, non sarebbe comunque a rischio di sopravvivenza.

Sul luogo d’impatto, che si trovava nel territorio comunale di Grisignano di Zocco poco dopo il casello di svincolo in direzione di Vicenza, si sono adoperati a lungo i vigili del fuoco di Vicenza, occupandosi prima di tutto di estrarre dall’abitacolo la donna rimasta intrappolata a causa della carrozzeria accartocciata della sua auto. Nel frattempo i passeggeri rimasti sul pullman sono stati fatti scendere, verificando l’assenza di lesioni o contusioni per loro e per l’autista. Sul posto sono giunti anche la Polstrada di Padova e il personale ausiliario di autostrada.