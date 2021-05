Si schianta addosso a un platano: grave un 34enne

È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Vicenza un 34enne rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio in una drammatica uscita di strada a Grisignano di Zocco.

Alle 18:45 circa di oggi, sabato 1 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ceresone nella frazione di Pojana di Granfion: la sua auto è finita contro un platano, dopo che l’uomo ha perso il controllo della vettura.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Citroen C3 e collaborato con il personale sanitario del Suem nel soccorso all’uomo, rimasto bloccato al posto di guida. Il 34enne, è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in eliambulanza in ospedale in codice rosso. L’albero ha fermato la corsa dell’auto, che altrimenti sarebbe finita nel torrente Ceresone. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.