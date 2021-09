Treni fermi sulla linea Vicenza-Padova all’altezza di Grisignano. Probabile gesto estremo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non si tratterebbe di un incidente nè di un problema tecnico, ma sarebbe conseguenza del gesto estremo di una persona il blocco dei treni in corso sulla linea ferroviaria tra Vicenza e Padova. Il problema si è verificato intorno alle 17 di venerdì, con il personale della polizia ferroviaria di Vicenza che si è subito recato nella stazione di Grisignano di Zocco per le verifiche del caso.

Bloccati i convogli ferroviari in arrivo sia da Padova che dal capoluogo berico, per i rilievi del caso. Confermata la presenza di una vittima sui binari, con circostanze che hanno portato alla tragedia da verificare, anche se tutto lascia pensare ad un atto volontario.

Erano stati attivati i soccorsi del Suem inviati dalla centrale operativa e partiti dall’ospedale San Bortolo, con codice rosso di massima urgenza ma la squadra medica del 118 non ha potuto fare nulla. Non è noto se l’episodio odierno riguardi un uomo o una donna. I treni già sulle rotaie momentaneamente bloccati riprenderanno le rispettive corse non appena concluse le operazioni di verifica e di recupero della salma, mentre altri in prossima partenza potrebbero venire cancellati. E’ possibile che in questi minuti venga disposta l’attivazione del servizio di trasporto via pullman in caso di necessità.

Ricordiamo ancora una volta a chi si trova a vivere una fase difficile della propria esistenza che esistono molteplici possibilità di aiuto, ascolto e sostegno offerte da associazioni che conoscono i problemi legati ai disagi personali che possono toccare a chiunque. L’invito per chi dovesse trovarsi in difficoltà temporanea o in condizioni psicologiche di instabilità emotiva è di contattare liberamente e anonimamente gli operatori del numero unico attivi 24 ore su 24, come Progetto InOltre (800.334.343) e Fondazione Di Leo (800.168.768). Risponderanno persone qualificate che potranno prospettare possibili alternative e percorsi già sperimentati in questi anni recenti con ottimi riscontri.