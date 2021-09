Giovane vicentino grave dopo aver rischiato di annegare nel mare di Caorle

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Deve la vita alla prontezza di spirito di un operatore della guardia costiera in vacanza, il giovane di 29 anni di Marano Vicentino ricoverato in ospedale a Venezia in gravi condizioni dopo aver corso il rischio di annegare nel mare di Caorle. Il 29enne si trovava nella cittadina della riviera veneta in compagnia di amici e al momento del fatto, avvenuto ieri pomeriggio, stava nuotando a un paio di metri di profondità sulla spiaggia di Ponente. Improvvisamente, i suoi compagni di vacanza non l’hanno visto riemergere e hanno dato l’allarme.

Come riporta Veneziatoday, il giovane ha avuto la fortuna che un militare della Capitaneria di porto di Venezia, che non era in servizio ma in vacanza, stava nuotando poco lontano e si è immerso, recuperandolo e portandolo a riva con l’aiuto dei bagnini e coadiuvato dalla pattuglia Mare sicuro del Circomare Caorle, che supporta la sicurezza della balneazione. Il giovane maranese è stato rianimato sul posto e trasportato poi con l’elicottero di Treviso Emergenza all’ospedale civile di Venezia: ha superato la notte ma le sue condizioni rimangono gravi.