Va a fuoco il tetto della chiesa parrocchiale durante i lavori di ristrutturazione

Principio d’incendio “blasfemo” nel primo pomeriggio di lunedì a Sossano, con le fiamme a nascere ed estendersi sul tetto della chiesa parrocchiale nel centro del paese, in via Roma. Proprio sull’edificio religioso sono in corso dei lavori di ristrutturazione da alcune settimane, dedicati anche al rifacimento della copertura.

La chiamata d’allarme è partita verso i numeri di emergenza intorno alle 13.30 di ieri, dopo che più cittadini hanno segnalato del fumo provenire dal luogo di culto sito nel piazzale. Più precisamente dalla sommità di una cappella laterale rispetto al corpo centrale dell’edificio.

Non si registrano persone ferite, in quanto a causa della pioggia del mattina i lavori erano stati interrotti per ragioni di sicurezza. Il rapido intervento della squadra di vigili del fuoco inviata dalla caserma operativa di Vicenza ha permesso di bloccare quasi sul nascere il rogo che stava trovando facile alimento in vecchie travature di legno, tegole e guaine in fase di posa utilizzate per l’impermeabilizzazione del tetto.

I vigili del fuoco vicentini, dopo aver spento le fiamme, hanno scoperchiato del tutto la zona interessata dalle fiamme controllando che non vi fossero ulteriori focolai. Le operazioni di messa in sicurezza della Chiesa e del cantiere sono terminate dopo circa due ore.