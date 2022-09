Incendio in condominio: danni da fumo in un appartamento, dichiarato inagibile – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incendio in pieno giorno in una palazzina di Camisano Vicentino, dove poco prima delle 16 di ieri pomeriggio sono stati richiesti i vigili del fuoco per evitare che il principio di un rogo formatosi da pochi minuti si estendesse ad altri locali. Visibile dall’esterno da una porta finestra, il fuoco è stato “aggredito” dai pompieri in tempo utile, evitando almeno danni ben più ingenti all’alloggio, comunque dichiarato inagibile.

Non si registrano persone ferite o intossicate. L’intervento del personale di emergenza del 115 si è svolto in via Europa, nelle vicinanze della Sp25 che attraversa il centro della cittadina camisanese. Sul posto sono giunte due pattuglie di polizia locale con gli agenti di supporto alle operazioni che hanno transennato per cautela il tratto di strada di fronte allo stabile.

Le conseguenze del problema improvviso, scaturito per cause per il momento sconosciuto, potrebbero portare a un esborso di qualche decina di migliaia di euro per il ripristino dello status quo antecedente alle fiamme sprigionatesi ieri da una camera. I pompieri giunti sul posto dal comando provinciale di Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori sono riusciti in breve tempo a circoscrivere e spegnere le fiamme: lavorando in particolare su una porta-finestra di una camera, evitando un incendio generalizzato.

Il bilancio finale, dopo circa due ore di impegno dei vigili del fuoco e in attesa dell’esito dei loro rilievi, è di una camera da letto andata bruciata a cui si aggiungono i gravi danni da fumo a tutto l’appartamento e al vano scale. Rovinate a causa del calore sottostante anche le tapparelle dell’appartamento del piano superiore.