Si porta un etto di hashish al parco con gli amici. Ma viene “beffato” dagli agenti in borghese

Grazie alla segnalazione mirata offerta dall’amministrazione comunale di Sarcedo e inoltre all’azione circospetta fruttuosa da parte di una coppa di agenti di polizia locale in borghese, un giovane del paese è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto risale alla scorsa settimana, con più precisione alla serata di mercoledì 14 settembre, ma è stato reso pubblico solo dopo l’ok alla diffusione della notizia rilasciato dalla Procura di Vicenza.

Secondo la nota del comando thienese Nord Est Vicentino su sarebbe sbarazzato di un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi, gettandolo nell’erba del parco adiacente alla chiesa parrocchiale della “Madonnetta”, alla vista di una seconda pattuglia stavolta in divisa che stava raggiungendo la comitiva di amici adolescenti.

Gli agenti del consorzio con sede a Thiene hanno colto “l’assist” dell’amministrazione locale, tenendo sotto controllo l’area verde e il parcheggio intorno alla Biblioteca comunale e alla Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta, fino a individuare nel ritrovo tra adolescenti della zona colui che attualmente viene ora ritenuto in ipotesi come una sorta di “distributore” diretto a giovanissimi del paese. La coppia di operatori in borghese che si è occupata della prima fase di intervento di prevenzione allo spaccio si era avvicinata al gruppo di ragazzi fino a sentire distintamente dei discorsi inerenti allo smercio della sostanza illecita, consentendo così ai colleghi di intervenire a colpo sicuro per scoraggiare in futuro questa pratica illegale.

Sono stati proprio questi due agenti in abiti normali, rimasti nelle vicinanze ad osservare la comitiva di teenager, a notare il lancio del pacchetto nell’erba, consentendo ai colleghi di recuperarlo e di procedere con sequestro e denuncia. Altre attività analoghe con modalità affini, orientate a limitare il fenomeno dello spaccio di droghe leggere tra i minorenni in particolari, vengono portate avanti in tutto il bacino di competenza dal consorzio di polizia locale.