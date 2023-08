In fiamme oltre 10 mila quintali di fieno. Demolita la struttura pericolante (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più squadre di vigili del fuoco si trovano ancora al lavoro stamattina sullo scenario di un vasto incendio che sta devastando un fienile nella periferia di Pozzoleone, dopo un primo allarme lanciato nel pomeriggio di ieri. Nel deposito di rotoballe accatastate dall’azienda agricola, circa 2.500 per oltre 10 mila quintali di foraggio, si sono concentrati dalle 17 di mercoledì oltre 20 operatori.

Provenienti, dalle caserme di Bassano del Grappa, Vicenza, Padova, Thiene e Cittadella, he si sono alternate all’opera nella serata di ieri e nella notte. Nel corso della mattinata sono iniziate le operazioni di smantellamento della struttura, ritenuta pericolante dopo i primi sopralluoghi di sicurezza con operazioni di spegnimento ultimare ma possibili focolai latenti da tenere sotto controllo.

Del capannone di ricovero per il fieno e di altro materiale agricolo, di proprietà dell’azienda della famiglia Costenaro di via Capitelli a Pozzoleone, non rimarrà che cenere e poco altro di “salvabile”, viste le proporzioni del rogo che ha trovato facile alimento nella rimessa. Tutto il bestiame allevato nell’area attigua è stato messo in salvo, e nessun operatore risulta aver riportato ferite o problemi da intossicazione di fumo.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza il report aggiornato alle 10 di stamattina rivela che “sono ora in corso le operazioni di smantellamento del capannone di cemento armato pericolante per i danni subiti dall’incendio. Successivamente le squadre sul posto procederanno con le operazioni di estinzione e bonifica, della grande quantità di foraggio contenuto nella struttura. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi“.