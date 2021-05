Schianto fra due auto: morta una giovane donna, due feriti (uno grave)

Poco prima delle 19:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rasega a Santa Maria di Camisano Vicentino per un incidente tra due auto: deceduta una giovane donna, un ferito grave e uno lieve.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto da un Suv Bmw una giovane donna, mentre era ancora in corso anche un principio d’incendio.

Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna. Gravemente ferito l’autista, stabilizzato dal personale del Suem e trasportato in ospedale in codice rosso. Ferito in maniera più leggera l’altro autista finito con l’auto fuoristrada nel campo, pure lui trasferito in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un’ora e mezza.