Serie A: Pari tra Juventus – Atalanta e Fiorentina – Roma. Milan ok e secondo posto in classifica

Nella partite della domenica della 28.ma giornata di Serie A Fiorentina e Roma si fermano sul 2-2 al Franchi. Incassa un pari amaro anche la Juve contro l'Atalanta (2-2) e si fa scavalcare dal Milan in classifica scivolando al terzo posto. Rossoneri che nella partita delle 15 battono l’empoli 1-0. Nel lunch-match al Via del Mare il Verona batte 1-0 il Lecce. Stasera si chiude con Lazio Udinese.

Fiorentina – Roma. Le due squadre non hanno approfittato del rallentamento di Bologna e Atalanta e si sono fermate sul 2-2 al Franchi. Nel primo tempo la Fiorentina ha sbloccato il match con Ranieri al 18'. De Rossi nella ripresa ha rivoluzionato tatticamente la Roma trovando il pareggio al 58' con Aouar, ma cadendo nuovamente per la rete di Mandragora. All'80' la squadra di Italiano ha sbagliato il quinto rigore di fila – questa volta con Biraghi – e dal possibile doppio vantaggio ha subito la rete del pareggio al 95' da Llorente.

Juventus – Atalanta. Dopo la sconfitta a Napoli i bianconeri incassano un pari che non serve per la lotta Champions e che li vede scivolare dal secondo al terzo posto in classifica perchè superati dal Milan vittorioso nel pomeriggio a San Siro contro l'Empoli. All'Allianz Stadium nel primo tempo Koopmeiners (35') sblocca il match beffando la difesa bianconera con uno schema su punizione. Nella ripresa la Juve reagisce e ribalta il risultato con Cambiaso (66') e Milik (70'), ma i nerazzurri rimettono tutto in equilibrio ancora con Koopmeiners (75').



Milan – Empoli. Tre punti che valgono il secondo posto in classifica per i rossoneri che scendono in campo al Meazza e superano 1-0 l'Empoli. La rete rossonera di Pulisic. Per Pioli, a -16 dall'Inter, risposte confortanti da Kalulu, Tomori e Okafor, delude invece Jovic. L'Empoli, al secondo ko consecutivo, resta comunque a +1 dal terz'ultimo posto occupato dal Frosinone.

Lecce – Verona. Nel lunch-match il Verona batte 1-0 il Lecce, vince la sfida salvezza e si allontana dal terzultimo posto, mettendo nei guai i salentini che hanno vinto solo una delle ultime 12 gare. La gara del Via del Mare è stata decisa da un gol di Folorunsho al 17' , con la decisiva deviazione di Baschirotto. L'Hellas sale a 26 punti e scavalca proprio i pugliesi fermi a 25.