Andalusia, scontro tra due treni sulla linea alta velocità. Almeno 24 le vittime

Si aggrava il tragico bilancio del deragliamento che domenica 18 gennaio ha coinvoltosulla linea di alta velocitàad Adamuz (Cordoba). Stando a quanto riportato dalle autorità dell'Andalusia, il bilancio – provvisorio – è die 75 feriti, di cui 15 gravi. Nell'incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia, che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva.

L'incidente. Il fatto si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un'ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno Renfe Alvia, in viaggio da Madrid a Huelva. Tre delle vittime viaggiavano su un treno Alvia, mentre due erano a bordo del treno Iryo. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco, secondo quanto ha riferito un giornalista di Radio Nacional de Espana che era a bordo. A causa della sciagura ferroviaria il servizio di collegamento di alta velocità fra la regione meridionale dell'Andalusia e Madrid resterà sospeso almeno per l'intera giornata di oggi, lunedì 19 gennaio.

Il cordoglio della politica. Si è fatto unanime, intanto, il momento di dolore vissuto dal mondo della politica per le vittime del deragliamento del treno. “Esprimo la mia solidarietà alla Spagna, al Re Felipe VI e al Governo per il tragico incidente ferroviario in Andalusia. Sono vicino alle famiglie delle vittime e prego per la salute dei feriti” scrive su X, in spagnolo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Matteo Salvini sta seguendo con attenzione quanto accaduto in Spagna: il ministro “profondamente colpito e addolorato”, esprime solidarietà al governo e al popolo spagnolo. “Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime dell'incidente ferroviario e al popolo spagnolo” è invece il messaggio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.