Serie A: Milan e Roma ok grazie ai nuovi acquisti, la Viola vince per Commisso

La 21esima giornata del massimo campionato di calcio, è proseguita con le gare della domenica. Spiccano le vittorie di Milan, Roma e Fiorentina. In particolare, la Viola si prende il “Derby dell’Appennino” a Bologna per dedicarlo al presidente Rocco Commisso scomparso sabato. Il Diavolo, invece, piega il Lecce a San Siro e tiene il passo dell’Inter capolista tornando a -3 dai cugini, mentre i giallorossi sbancano la Torino granata e restano in solitaria al quarto posto allungando a +3 sulla Juventus. Dopo la sconfitta dell’andata e quella negli ottavi di Coppa Italia, Gasp riesce dunque ad avere la meglio sulla sua bestia nera Baroni. Al Tardini, Parma e Genoa si dividono la posta con uno 0-0 in cui fa notizia il duello tra l’attaccante rossoblù Colombo e il portiere dei ducali Corvi.In puro stile Allegri, di corto muso, i rossoneri allungano una striscia positiva che dura da agosto. Dopo la sconfitta interna all’esordio contro la neopromossa Cremonese, Pulisic e compagni non hanno più perso. Unica squadra del torneo ad aver perso solo una volta rispetto alle 4 sconfitte di Inter, Napoli e Juventus e alle 7 della Roma. Ma non è stato facile abbattere il muro leccese difeso alla grande dal portiere Falcone. A stappare il match ci ha pensato il neoacquisto Fullkrug. Il tedesco entrato al 72’, dopo meno di quattro minuti, ha trovato la prima rete in maglia milanista: colpo di testa su cross perfetto di Saelemaekers dalla destra. Crisi nera in casa Lecce: i salentini, raggiunti in classifica dalla Fiorentina, ora sono terzultimi.

Torino-Roma 0-2. Se l’Inter ha la ThuLa (Thuram-Lautaro) e la PiLa (Pio Esposito-Lautaro), la squadra di Gasperini ha scoperto la DyMa: Dybala-Malen. La splendida connessione tra “La Joya” e l’ex attaccante dell’Aston Villa ha lanciato i giallorossi all’Olimpico Grande Torino. Donyell Malen, arrivato dal mercato di gennaio, ci ha impiegato poco a far capire di che pasta è fatto: occasioni create e stoppate dal portiere del Toro Paleari, ottima regia offensiva e due gol segnati di cui uno annullato per fuorigioco millimetrico. Quello buono arriva al 26esimo su assist di Dybala. Nella ripresa, lo stesso Dybala mette il punto esclamativo sulla gara siglando il raddoppio. Questa Roma, sempre miglior difesa d’Europa, non conosce mezze misure, ancora nessun pareggio: 14 vittorie e 7 sconfitte.

Bologna-Fiorentina 1-2. I gigliati onorano nel migliore dei modi il ricordo del proprio patron rocco Commisso. Al 19′ ospiti in vantaggio: Gudmundsson dipinge un assist perfetto dalla sinistra e Mandragora buca Ravaglia da centro area, mostrando poi una maglia con stampato il nome “Rocco” come dedica a Commisso. Al 45’ Piccoli firma il 2-0: Dodò è devastante sulla destra e l’ex Cagliari raddoppia sfruttando un rimpallo favorevole su Freuler. Finale rocambolesco con protagonista Rowe: l’inglese prima colpisce un palo all’85’, poi produce l’assist per il 2-1 di Fabbian. Vano l’assalto dei felsinei a caccia del pari: per la compagine di Italiano una brutta battuta d’arresto nella rincorsa all’Europa. I due posticipi del lunedi Cremonese-Verona e Lazio-Como completeranno il quadro del 21esimo turno.