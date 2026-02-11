Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai rigori. Festa per la squadra di Fabregas

Saranno il Como e l’Inter a giocarsi la prima delle due semifinali della Coppa Italia 2025/2026. Al Maradona la formazione di Fabregas batte 8-7 il Napoli dopo i calci di rigore, con i tempi regolamentari che si erano chiusi sull’1-1 dopo le reti di Baturina e Vergara.

La gara. A partire meglio sono i campioni d’Italia che schiacciano i lariani, i primi però a segnare: Olivera abbatte Gutiérrez in area e al 39’ provoca il rigore trasformato da Baturina. A inizio ripresa arriva subito il pareggio del solito Vergara, a segno nel primo minuto del secondo tempo. Il risultato non cambia più e si va dagli undici metri, con Fabregas che toglie Nico Paz nel finale inserendo Vojvoda.

Decisivo l’errore di Lobotka. Nei tiri dal dischetto risulta decisivo l’errore di Lobotka che si fa neutralizzare la conclusione da Butez. In precedenza avevano sbagliato il rigore anche Lukaku per il Napoli e Perrone per il Como. Al termine del match, se da una parte c’è la festa del Como per il passaggio in semifinale, dall’altra si manifesta tutta la delusione del Napoli di Antonio Conte per il traguardo mancato. Il tecnico dei partenopei ha – come più volte fatto in questa stagione – elogiato i suoi per il comportamento esemplare in campo sottolineando le tante assenze per infortunio. Non ultima, quella che ha privato il centrocampo azzurro di McTominay. Nonostante questo però l’allenatore leccese si è schierato al fianco della sua squadra e – pur minimizzando le possibilità di vincere lo scudetto – ha ribadito che il blocco partenopeo ci proverà fino alla fine.