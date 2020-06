Coronavirus, calano i positivi in Italia. Nel mondo 9,8 milioni di contagi

Tornano a calare i nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 259 nelle ultime 24 ore. Migliora anche il dato delle vittime: 30 contro le 34 di giovedì. 890 sono i guariti mentre i decessi dall’inizio della pandemia sono 34.708, i contagi totali salgono a 239.961, i guariti a 187.615.

Torna invece a salire, seppur molto lievemente, il dato delle terapie intensive, sono infatti due i ricoveri in più rispetto al giorno precedente. L’Iss lancia comunque il monito: “Epidemia non affatto conclusa, cautela”.

Resta comunque ancora alta l’allerta per i nuovi focolai in Italia: nei palazzi ex Cirio di Mondragone, in provincia di Caserta, è stata istituita una zona rossa per un focolaio di contagi nella comunità di braccianti bulgari.

A Bologna invece sono 27 i nuovi casi di positività relativi al magazzino logistico della Bartolini che si sommano ai 64 censiti in precedenza. Si sta valutando la chiusura dell’attività.

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato la soglia dei 9 milioni e 800mila, mentre il bilancio dei decessi si avvia verso il mezzo milione. Il dato emerge dalle statistiche pubblicate dalla Johns Hopkins University che indica come i contagi nel mondo abbiano raggiunto quota 9.801.958, di cui 494.181 morti. Finora le persone guarite sono 4.945.589.

Gli Stati Uniti hanno fatto registrare nella giornata di ieri un nuovo record di contagi da coronavirus: 40.135 e portano il numero globale in Usa a 2.467.510 pazienti che hanno contratto il virus, con una percentuale tra il 5% e l’8% degli americani infetta.

In Brasile continuano a salire i contagi da coronavirus, altri 46.860 nelle ultime 24 ore, e i decessi, 990 nell’ultima giornata. Intanto nel Paese è iniziata la sperimentazione del vaccino sugli esseri umani: saranno somministrate 3.000 dosi a volontari di età compresa tra 18 e 55 anni che operano nei settori più a rischio.

In India sono stati superati i 500mila casi confermati di coronavirus, con un balzo giornaliero record di 18.500 nuove infezioni. Nel Paese i decessi sono 15.685, ma il picco della pandemia, secondo gli esperti, è ancora lontano. In Pakistan, invece, sono stati 3.138 i nuovi casi di coronavirus, per un totale di 198.883. I nuovi decessi sono invece 74, per un totale di 4.035.