Crans-Montana, l’amministrazione locale chiede perdono
Ammette la vicesindaca: “Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa quando si è sulla linea di fuoco, a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono”. Poi aggiunge: “Sui controlli c’è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza ma sarà l’inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte”.
Continua Nicole Bonvin Clivaz, che fa il punto sulle indagini: “L’inchiesta durerà molto, ci sono ancora molte cose da trovare e da dire. Ora abbiamo recuperato tutto dagli archivi e abbiamo cercato di comprendere al meglio, abbiamo consegnato tutti i documenti. Dobbiamo capire che in qualche ora abbiamo dovuto ricostruire 60 anni di storia e credo che l’abbiamo fatto con serietà e con la volontà di essere trasparenti”. Quando le è stato chiesto di un eventuale passo indietro dell’attuale amministrazione, la vice-sindaca ha risposto: “per ora non si pone la questione delle dimissioni”.