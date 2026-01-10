Ghiotto trascina l’Italia all’europeo: a Tomaszow Mazowiecki il capolavoro è d’oro

Inizio migliore non si poteva immaginare. La quinta edizione dei Campionati Europei di speed skating su distanze singole si apre con un trionfo azzurro che pesa, entusiasma e rilancia le ambizioni italiane nel panorama internazionale. Nella giornata inaugurale, il Team Pursuit maschile, guidato dal vicentino Davide Ghiotto, ha dominato la scena dall’inizio alla fine, conquistando una medaglia d’oro che profuma di storia.

Il terzetto composto, oltre che dal campione locale, anche da Andrea Giovannini e Michele Malfatti — tutti atleti delle Fiamme Gialle — ha imposto un ritmo insostenibile per chiunque. Gli azzurri hanno chiuso la prova in 3’40”960, lasciando a distanza siderale due colossi della disciplina: l’Olanda, seconda in 3’45”669 e la Norvegia, terza in 3’47”153. Una gara condotta con lucidità, potenza e una sincronia che ha ricordato le migliori pagine del pattinaggio italiano. Ghiotto, in particolare, ha confermato la sua leadership tecnica e mentale, guidando il trio con una regolarità impressionante.

Il successo in Polonia rappresenta il terzo titolo europeo italiano sulle distanze singole, ma soprattutto il primo dopo otto anni. L’ultimo acuto risaliva al 2018, quando: Nicola Tumolero si impose nei 5.000 metri e Francesca Lollobrigida trionfò nella mass start. L’oro del Team Pursuit si aggiunge dunque a un albo d’oro ancora contenuto, ma che negli ultimi anni sta vivendo una nuova stagione di crescita e consapevolezza. E la vittoria di Tomaszow Mazowiecki non è solo un risultato prestigioso: è un messaggio chiaro. L’Italia c’è, è competitiva e può giocarsela con le nazioni tradizionalmente dominanti. Per Ghiotto — vicentino residente a Zovencedo, reduce da stagioni straordinarie — questo oro è l’ennesima conferma di una condizione eccellente e di una maturità agonistica che lo proietta tra i protagonisti assoluti del movimento europeo.

