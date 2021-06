Crolla una palazzina di 12 piani a Miami, almeno un morto. Nove persone estratte vive dalla macerie

E’ corsa contro il tempo a Miami, corsa contro il tempo per cercare di salvare vite. Nella zona di Surfside a nord di Miami Beach, nella notte è crollata una palazzina di 12 piani. Per ora il bilancio parla di un morto e di nove persone tratte in salvo e ricoverate in ospedale, ma sono dati ancora provvisori. Sul posto i mezzi di soccorso ed i vigili del fuoco, che stanno cercando i dispersi. Dopo un crollo di tale portata, ogni minuto potrebbe essere fatale ed intanto un ragazzo è stato estratto vivo dalla macerie.

Ancora non si conoscono le cause del collasso, che ha coinvolto circa un centinaio di appartamenti. Le strade intorno all’edificio sono state chiuse, altre persone rimaste intrappolate nelle loro case sono state raggiunte dall’esterno. Chiusa l’area intorno al luogo del disastro, e sono state evacuate anche altre palazzine ed un hotel.

Il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue ha spiegato: “Siamo sulla scena del crollo, al lavoro. Quello che posso dirvi è che l’edificio è di dodici piani. L’intero lato posteriore dell’edificio è crollato”.