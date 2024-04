Dubai: caduti 254 millimetri di pioggia, quanta normalmente ne cade in circa due anni. Città nel caos

L’agenzia di stampa statale Wam ha definito la pioggia caduta su Dubai “un evento meteorologico storico” che ha superato “qualsiasi cosa documentata dall’inizio della raccolta dei dati nel 1949”. Forti temporali si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti allagando porzioni delle principali autostrade e si sono sviluppate interminabili code lungo le sei corsie. Allagato anche l’aeroporto internazionale di Dubai creando moltissimi disagi ai turisti. A seguito delle precipitazioni e inondazioni, è morta almeno una persona, si tratta di un uomo di 70 anni travolto dall’acqua mentre era nel suo veicolo. Secondo i dati rilevati sono caduti 254 millimetri di pioggia, ovvero quanta normalmente ne cade in circa due anni.

Ieri sera l’aeroporto internazionale di Dubai ha dovuto bloccare momentaneamente gli arrivi riconoscendo che l’inondazione ha lasciato “opzioni di trasporto limitate” e ha influito sui voli, in quanto gli equipaggi degli aerei non potevano raggiungere l’aeroporto. “La ripresa richiederà un po’ di tempo – ha scritto sulla pagina ufficiale di X. – Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione mentre affrontiamo queste sfide”. In un messaggio successivo, sempre su X, l’aeroporto consiglia di “non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario”. Intanto i voli continuano ad essere ritardati e dirottati. Un portavoce dello scalo ha riferito: “Stiamo lavorando duramente per ripristinare le operazioni il più rapidamente possibile in condizioni molto difficili”.

La compagnia aerea di punta di Dubai, Emirates, ha deciso di cancellare tutti i check-in in programma nella giornata di oggi dal momento che il personale e i passeggeri hanno avuto difficoltà ad arrivare e partire, con le strade di accesso allagate e alcuni servizi metropolitani sospesi.

Difficoltà sono state registrate anche nei principali centri commerciali, il Dubai Mall e il Mall of the Emirates, che hanno entrambi subìto allagamenti. L’acqua era alta fino alle caviglie in almeno una stazione della metropolitana di Dubai. Le scuole sono state chiuse in tutti gli Emirati Arabi Uniti.