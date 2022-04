Esplosioni ad Odessa dopo nave russa in fiamme. Kiev: allarme adozioni illegali

Secondo gli ucraini i loro missili avrebbero colpito la nave da guerra Moskva al largo di Odessa, mentre per i russi l’incrociatore è rimasto “seriamente danneggiato” da un incendio divampato a bordo. L’equipaggio di oltre 500 marinai è stato evacuato, stando a quanto riporta la Cnn. Per il sindaco di Odessa, c’è alta probabilità di attacchi missilistici nella città. E intorno alle 10 locali due esplosioni sono state udite non lontano dal porto ma secondo il comando meridionale, ma al momento non c’è pericolo per la popolazione civile.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram scrive intanto che se Svezia e Finlandia entreranno nella Nato non sarà più possibile parlare di uno status non nucleare del Baltico. “L’equilibrio deve essere ripristinato. Finora la Russia non ha adottato tali misure e non le avrebbe adottate ma se saremo costretti – ha sottolineato Medvedev – la lunghezza dei confini terrestri dell’alleanza con la Federazione Russa sarà più che raddoppiata”.

Per il ministro degli Esteri turco un incontro fra Putin e Zelensky non è lontano. “Tutto dipende dal consenso e dalla posizione di Putin che – ha aggiunto – in linea di principio non è contrario”. Intanto in una telefonata col presidente ucraino Zelensky, il presidente Joe Biden ha annunciato l’invio di altri 800 milioni di dollari di nuove armi. Il nuovo pacchetto artiglieria e mezzi corazzati per trasporto soldati, dispositivi di protezione da armi chimiche, ha precisato Biden, conterrà molti dei sistemi altamente efficaci per rispondere al più ampio attacco che la Russia lancerà nell’Ucraina orientale”.