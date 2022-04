Pedemontana Bike: sono 700 i chilometri di percorsi cicloturistici alla scoperta del territorio

La stagione della bicicletta è ormai alle porte. Dopo aver controllato ruote e freni arriva il momento di programmare le prossime avventure su due ruote. L’Associazione Pedemontana Veneta e Colli con un finanziamento della Camera di Commercio di Vicenza ha realizzato un progetto di promozione del cicloturismo che comprende 700 chilometri di percorsi sparsi sul territorio dell’Altovicentino per i bikers di tutti i livelli e le età.

Dalle colline dei ciliegi di Colceresa alle malghe di Caltrano passando per l’Ortogonale 1, i nuovi percorsi della Pedemontana Bike permetteranno a turisti ed escursionisti di esplorare il territorio del Vicentino in tutte le sue varietà e durante le varie stagioni dell’anno. Ne ha parlato il presidente della Pedemontana Veneta e Colli Nicolas Cazzola ospite a L’Eco Dei Comuni su Radio Eco Vicentino: “Il progetto – ha spiegato Nicolas – vuole essere un connubio tra sport, attività all’aria aperta, cibo e sociale”.

I percorsi che includono anche tratti delle piste ciclabili presenti in tutta la provincia, sono di diversa difficoltà, sia per la lunghezza, che per i dislivelli, che per il tipo di bicicletta utilizzata. I percorsi di Pedemontana Bike propongono un ampio ventaglio di opportunità per la scoperta della Terra del Palladio con una serie di proposte stimolanti in tutto il territorio includendo sia quello montano ma anche le aree collinari e della Pianura. Ascolta “In bici nel territorio della Pedemontana e dei Colli: tante le opportunità” su Spreaker.

Il progetto, nato per attrarre turisti e locali chiamati a scoprire la provincia di Vicenza in maniera più green e alternativa, nasce anche graze ad un aumento dell’interesse verso lo sport della bici, che ha acquisito sempre più fan da dopo la pandemia e dall’avvenuta della ebike.

Il presidente della Pedemontana e Colli ha proposto alcuni dei percorsi agli ascoltatori di Radio Eco Vicentino come la Strada dei Reali d’Inghilterra, un percorso sulle tracce dei soldati britannici che hanno combattuto durante la Prima Guerra Mondiale nel Vicentino che da Dueville portano l’escursionista sull’Altopiano dei Sette Comuni.

Il Giro delle Malghe, un tracciato ad anello di 15 chilometri che snodandosi tra i pascoli, oltre a paesaggi mozzafiato, propone prodotti della cucina locale delle varie malghe. La Strada del Trenino, un tragitto che percorre il percorso ferroviario della “Vaca Mora”, il vecchio treno che partiva da Piovene Rocchette fino ad arrivare ad Arsiero. Il Fogazzaro ROI percorso di oltre 80 chilometri che dalle campagne di Montegalda attraversa Vicenza snodandosi per la Valle dell’Astico fino ad arrivare a Tonezza del Cimone e che ripercorre i luoghi e le ville cantati dallo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro. Il Cammino delle Apparizioni, un tragitto di quasi 150 chilometri suddiviso in sette tappe che attraversa i luoghi delle apparizioni mariane con partenza dalla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli a Lonigo e arrivo a Montagnaga di Baselga di Pinè.

Scorpri tutti i percorsi disponibili su sito della Pedemontana Bike.